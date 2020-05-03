韓國軍方初步認為　朝鮮開火屬故意挑釁可能性很低

韓國聯合參謀本部5月3日稱韓軍位於非軍事區的監視哨站當早上被朝方發射的數枚槍彈擊中。韓聯參初步認為朝鮮此舉是故意挑釁的可能性很低。

駐守中部鐵原郡邊境區的朝鮮士兵向韓國防衛哨站開槍，韓軍上午約7時41分聽到槍聲，並在哨站外牆發現4個彈孔。韓軍根據應對手冊兩度開火，每次發射10發子彈，合計20發子彈，並向朝方進行廣播警告。所幸韓國方面無人受傷，設施也沒有受損。

韓聯參一名官員表示，事發時當地頗大霧，而朝鮮士兵通常在那時交班。此人也補充說未發現朝鮮軍方有異常行動，因此這次朝方開火似乎不是故意挑釁。

此外韓國哨站與其他哨站有所不同，韓國哨站地理位置比朝鮮哨站為高。被子彈擊中的哨站與其他朝鮮哨站分別相距1.5公里、1.7公里和1.9公里。有關方面對哨站被擊中的子彈進行初步分析，結果顯示槍支不太可能在有效範圍內發射。

圖為5月3日位於韓國坡州附近的朝鮮哨站。韓國及朝鮮在5月3日早上發生開火事件，韓方哨站被擊中後按指引還火及發出廣播警告。（AP）

韓國要求朝鮮解釋

韓軍在事發後於上午9時35分向朝鮮發送通知，並要求朝鮮就事此解釋。韓國稱已在嘗試通過軍事熱線聯絡朝鮮，以避免事件升級。

韓國方面明確表示，今次事件違反2018年9月簽署的韓朝韓軍事協議，敦促朝鮮遵守。

韓朝邊界傳出槍聲之際，正值韓朝關係停滯不前以及朝鮮領袖金正恩健康狀況備受關注之際。

金正恩一度消失在公眾視野達20天，他在5月1日出席磷肥廠竣工的剪綵儀式，可說是以行動打破有關他手術後病危或已變植物人的傳聞。

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