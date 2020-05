【N號房】創始人GODGOD正式被捕　向受害人致歉

韓國警方在5月12日正式拘捕「N號房」的創始人兼管理人「GODGOD」(갓갓),他首度現身法院時,稱對受害人感到抱歉。

韓聯社11日報道,慶北地方警察廳正拘留一名24歲的男大學生。該名男子在9日被帶返警署,經盤問後承認自己就是「GODGOD」,當局決定將其拘捕。

安東市法院在12日批出對「GODGOD」的拘捕令,指他在充分證據顯示他干犯《保護未成年人遠離性罪法案》(Act on the Protection of Children and Youth against Sex Offenses),並認為他有潛逃風險。警方亦會在13日考慮是否公開「GODGOD」的身份。

「GODGOD」被押離法院時,向傳媒承認對自己的控罪,而他被問到是否有說話向受害者表達時,他只說「對不起」。

N號房事件發生自2018年12月,「GODGOD」及「博士」等人先後在通訊軟件Telegram上開設聊天室,引誘、威脅及上載女性性剝削片段,並在群組出售。受害女性最少有74人,包括16名未成年少女。

N號房:攝於3月25日,N號房的其中一名主犯,「博士」趙主彬被移交檢察部門。GODGOD自當時一直失蹤。(Reuters)

事件在3月曝光,震驚全國,總統文在寅曾指示警方徹查案件。主犯「博士」及多名共犯先後遭警方拘捕,但N號房的創始人「GODGOD」一直失蹤。警方在調查對話紀錄時,發現「GODGOD」曾表示「一旦自己被捕,所有受害女性的虐待影片會自動曝光」。

「GODGOD」被視為是N號房事件中最後一名仍在逃的管理者,如今他正式落網,意味N號房集團被完全瓦解。

