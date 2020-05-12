【N號房】創始人GODGOD正式被捕　向受害人致歉

韓國警方在5月12日正式拘捕「N號房」的創始人兼管理人「GODGOD」（갓갓），他首度現身法院時，稱對受害人感到抱歉。

韓聯社11日報道，慶北地方警察廳正拘留一名24歲的男大學生。該名男子在9日被帶返警署，經盤問後承認自己就是「GODGOD」，當局決定將其拘捕。

安東市法院在12日批出對「GODGOD」的拘捕令，指他在充分證據顯示他干犯《保護未成年人遠離性罪法案》（Act on the Protection of Children and Youth against Sex Offenses），並認為他有潛逃風險。警方亦會在13日考慮是否公開「GODGOD」的身份。

「GODGOD」被押離法院時，向傳媒承認對自己的控罪，而他被問到是否有說話向受害者表達時，他只說「對不起」。

N號房事件發生自2018年12月，「GODGOD」及「博士」等人先後在通訊軟件Telegram上開設聊天室，引誘、威脅及上載女性性剝削片段，並在群組出售。受害女性最少有74人，包括16名未成年少女。

N號房：攝於3月25日，Ｎ號房的其中一名主犯，「博士」趙主彬被移交檢察部門。GODGOD自當時一直失蹤。（Reuters）

事件在3月曝光，震驚全國，總統文在寅曾指示警方徹查案件。主犯「博士」及多名共犯先後遭警方拘捕，但N號房的創始人「GODGOD」一直失蹤。警方在調查對話紀錄時，發現「GODGOD」曾表示「一旦自己被捕，所有受害女性的虐待影片會自動曝光」。

「GODGOD」被視為是N號房事件中最後一名仍在逃的管理者，如今他正式落網，意味N號房集團被完全瓦解。

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：