中國武漢「10天大會戰」全市1100萬人受檢　英美媒體對有褒有貶

全球已知首個出現新型冠狀病毒肺炎的地方中國湖北省武漢市再度出現確診個案。該市經過一個月沒有出現本土新增確診病例後，連續兩天5月9日和10日，新增6個病例；面對第二波疫情爆發的風險，中國推出措施，將讓市內所有通常在此居住此地以及流動人口在10天內接受檢測。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組5月11日發布題為《關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知》的通知說，「經研究決定，在武漢全市範圍內開展全員新冠病毒核酸篩查『十天大會戰』。」排查範圍包括「通常居於此地人口以及流動人口。」

一位武昌區居民對英國廣播公司（BBC）說，「有單位的人，由單位統一安排，免費檢測。無單位的人，由社區、小區組織報名檢測，個人使用社保，出檢測費用的10%。」

BBC認為，這可能將成為全球範圍內樣本量最大的流行病學調查項目。《紐約時報》也評價這個計劃展示中國在嘗試重啟經濟活動之際、防止第二波疫情的決心。

BBC引述美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中說，美國全國的平均日測試量為30萬；在中國當局的眼中，與美國比較「能夠凸顯出『中國模式的優越性』。」

黃延中補充說：「記住，這是中國。之前發起的封城令，以及嚴苛的遏制病毒的措施，都是代價高昂的。」「但這恰恰就是目標：不惜一切代價抗疫。」

BBC引述香港城市大學傳染病與公共衛生院系教授法伊弗（Dirk Pfeiffer）的觀點，贊成實施武漢全民檢測。法伊弗對BBC表達意見，指這個目標具有挑戰性，但對於捕捉眾多無症狀病例很有效。法伊弗補充說：「只要實驗室容量、測試設備和財務資源齊備，即使需要花費更長時間進行大規模測試，也依然有益。」

惟他強調，「即使每個人都經過核酸檢測，也始終存在少量假陰性。這是任何診斷測試的本質。」

《紐約時報》的文章指該市面對的挑戰，如測試盒是足夠？如此大規模、系統化檢疫的辦法是否能將利用資源予以最佳利用？

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受中國官媒中央電視台採訪時也表達反對意見，吳尊友認為，武漢可以在出現新疫情苗頭的社區進行較大規模的篩查，但在沒有病例的社區，沒必要人人都做篩查。