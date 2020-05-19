【世衛大會】蓬佩奧批評譚德塞北京玩弄政治　拒台灣於門外

世界衛生大會（WHA）5月18日開幕，會前一直爭取參與的台灣最終沒獲邀參加，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責世衛（WHO）及中國政府玩弄政治。

美國國務院網站刊登蓬佩奧的聲明，指華府譴責世界衛生大會將台灣拒於門外，目前全球繼續與新型肺炎疫情苦鬥之際，大家需要多邊機構履行其聲明的宗旨，為所有的成員國服務，而不是以人命安全玩弄政治。

聲明提到，台灣與疫情最初發源地武漢相距不遠，但是沒有人可以否認台灣遏制疫情的表現是全球數一數二。蓬佩奧認為這並不令人感到驚訝，指像台灣這樣透明、富有活力和創新的民主政體，在應對疫情上總是比專制政權更迅速和有效應對。

蓬佩奧亦將矛頭指向世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指對方擁有一切法律權力和先例容納台灣參與世界衛生大會。可是他卻在中華人民共和國的壓力下選擇不邀請台灣。他批評譚德塞欠缺獨立性，導致廣受好評的台灣抗疫科學專門知識沒法在會上分享，並在全球最需要這些知識的時候進一步損害世衛的公信力和有效性。

聲明最後指，中國試圖抹殺台灣聲音的惡意行為，暴露北京在控制疫情上希望透明和與國際合作的說法空洞，令中國和台灣之間的差異更加明顯。蓬佩奧認為台灣是國際社會的模範公民，而中國則繼續扣起有關病毒及其起源的重要信息，阻止外界接觸其科學家和相關設施，限制在中國境內及中國社交媒體上討論疫情，並魯莽地到處推卸責任。

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