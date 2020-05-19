【新冠肺炎】特朗普威脅永久停止向世衛撥款　考慮讓美國退出組織

世界衛生組織（WHO）正在召開世界衛生大會（WHA），應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但是美國總統特朗普（Donald Trump）卻在此時威脅讓美國退出WHO。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

5月18日晚，特朗普在社交媒體Twitter上分享的一封寫給WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信，威脅要永久切斷美國對WHO的資助。

特朗普在信中指責WHO沒有獨立於中國，沒有獨立調查那些與中國官方說法相矛盾的可信報道。

特朗普還表示，如果WHO不能承諾在未來30天內作出重大實質性改善，他將永久「斷供」該組織，並重新考慮美國在該組織的成員身份。

特朗普的發出新威脅的時機正值世界衛生大會舉行之際。由於新冠肺炎的影響，2020年的世界衛生大會首度改為視像會議，且縮短議程至5月18日和19日兩天舉行。

許多國家的領導人都於5月18日參加大會，並發表演講。但是特朗普拒絕出席大會，代替他出席的是美國衛生部長。

特朗普5月18日還再次對記者表示，美國每年支付WHO 4.5億美元，中國只支付3,800萬美元，WHO卻以中國為中心，是中國的傀儡。