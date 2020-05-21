【新冠肺炎】泰國擬先重開布吉島或蘇梅島　瞄準高消費中國遊客

泰國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致旅遊業受創，惟該國有意盡快推出提振措施，而且政府已瞄準中國、越南和新加坡等消費力高的遊客，在人數受限的前提下到泰國特定景點旅遊。普吉島（Phuket）和蘇梅島（Saumi）料是第一輪對國際遊客開放的地點。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情從1月爆發以來，全球觀光客銳減，泰國從3月26日實施緊急狀態，措施可說是全面將遊客拒諸門外。泰國民航局從4月4日起實施的入境航班禁令延長到6月底，令國旅遊業復甦之機一再推遲。

在泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）公布今年第一季本地生產總值（GDP），該國經濟按年縮減1.8%，是2014年以來首見萎縮。泰國第一季入境觀光人次更較2019年同期大減近40%。

《曼谷郵報》報道，泰國旅遊局長育他沙（Yuthasak Supasorn）評估，10月左右國際旅遊市場將回暖，有相關部門準備方案，避免泰國出現第二波疫情。

育他沙說，泰國旅遊業的口號會由「神奇泰國」（Amazing Thailand）變為「「神奇而可信的泰國」（Amazing Trusted Thailand）。此舉目的是想讓旅客在全球疫情大流行之後，視泰國為避風港。育他薩說重塑泰國旅遊形象的焦點，在於建立信任多於引進大量遊客。

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旅遊局擬先開放來自新冠肺炎傳染區名單之外的各國遊客，旅遊地點選擇泰國境內從未通報確診病例或過去28天內沒有新增確診病例的府。育他沙說，在向國際遊客開放該國之前，泰國會和目標國家先交換意見，畢竟大家仍擔心疫情，沒有國家會希望他們的民眾到泰國遊玩後把病毒帶回去。

泰國準備聚焦在亞洲具高消費力的如新加坡、中國或越南旅客，造訪泰國特定地點並限制遊客數量，這些國家的遊客入境不需要隔離14天，但抵泰前要提供身體健康證明、適飛證明和健康保險，抵泰後泰國會提供快篩檢驗。

普吉島或蘇梅島可能會是第一波開放外國觀光客的旅遊地點，因為島嶼的特性讓政府比較容易控制並追蹤觀光客的行蹤。

觀光暨體育部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，本周會和該國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）討論振興旅遊方案，並提交下周內閣會議討論，這個振興旅遊方案大約需要100億到200億泰銖的預算。

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