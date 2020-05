美國務院准向台灣出售18枚重量級魚雷

在台灣,在蔡英文5月20日就總統之際,美國國務院5月20日批准以1.8億美元向台灣出售18枚重量級魚雷及其他軍備。此舉料導致本已變僵的中美關係更緊張。

美國國務院政治軍事事務局(U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs)的新聞稿指出,國務院已批准對台「對外軍事銷售」(Foreign Military Sales),出售18枚可從潛艇發射的MK-48 Mod6 AT重型魚雷(MK-48 Mod6 AT HWT)以及相關設備,預計金額為1.8億美元。

美國防務安全合作局(Defense Security Cooperation Agency,DSCA)已就這可能進行的銷售正式知會國會。

美方這次對台軍售項目除18枚魚雷外,還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

圖為美國雷神科技公司網站上,畫家筆下的MK-48 Mod6 AT重型魚雷。(Raytheon Technologies)

防務安全合作局的新聞稿指出,建議中的銷售在支持接收方軍隊「持續現代化,並保持可靠的防禦能力」,符合美國國家、經濟與安全利益。此舉亦將改善接收方的安全以及協助維持區內政治穩定、軍事平衡以及經濟進程。

新聞稿並指出,軍售將能強化接收方因應當前與未來區域威脅能力、威嚇區域威脅並強化國土防禦。接收方能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。新聞稿並強調,這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

美國務院稱MK-48魚雷是從美國現有海軍庫存中提供的。