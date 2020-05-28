瑞典首席流行病學家：斯德哥爾摩5月不會達到群體免疫

瑞典在因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上採取爭議的「佛系防疫」措施，截至目前並未產生預期效果，國內已出現敦促政府改變策略的呼聲。

中央社報道，瑞典駐美國大使奧洛夫斯多特（Karin Olofsdotter）告訴美國全國公共電台（NPR）：「我們有非常激烈的政治辯論，我不認為有人上街抗議，但……這個（策略）是否正確，在Facebook等地方有很廣泛的討論。」

奧洛夫斯多特曾在4月說，該國能在5到達到「群體免疫」，但瑞典公共衞生局（Public Health Agency）首席流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）在一封致送美國全國公共廣播電台（NPR）的電郵中指出：「不，那個（群體免疫）不會發生。」

瑞典「佛系防疫」為人詬病

不同於其他北歐國家，瑞典決定不實施嚴格的封鎖防疫措施，雖施行社交距離規範，絕大部分的酒吧、餐廳、學校、零售商店卻仍照常運作。當局的策略是倚靠全民合作來減緩疫情蔓延，確保醫療體系不至於不堪負荷。

衛生官員也希望透過佛系防疫，讓國內年輕、非風險族群對新型冠狀病毒產生免疫力，藉此達到群體免疫。

瑞典公共衞生局（Public Health Agency）首席流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）4月底接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，抽樣和模型數據顯示，首都斯德哥爾摩（Stockholm）已有約20%人口對新型冠狀病毒產生免疫力。

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當有足夠數量的人口對感染性疾病免疫─無論是因為感染後康復產生抗體，或是因為施打疫苗而免疫─就能產生群體免疫。專家認為，冠狀病毒群體免疫的門檻在70%。

遺憾的是，斯德哥爾摩無法在5月達到這個里程碑。

瑞典公共衞生局上周表示，一項仍在進行的調查報告初步結果顯示，截至4月底斯德哥爾摩僅7.3%人發展出對新型冠狀病毒的抗體。蒂格內爾稍後形容數字「比我們想像的要低」，並補充說，7.3%這個數字反映的是數周前的情況，如今斯德哥爾摩應有「略多於20%」的人口已感染病毒，康復後就會有抗體。

24日，有數十人在斯德哥爾摩一處廣場抗議政府的反封鎖措施，其中一個標語寫著：「悼念所有瑞典政策無法拯救的性命。」

圖為5月27日，瑞典公共衞生局（Public Health Agency）首席流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）在國家首都斯德哥爾摩舉行的疫情記者會發表講話。（AP）

法國媒體報道，瑞典1030萬人口有逾35,088人感染新型冠狀病毒，4,220人病故，死者中逾九成為70歲以上的老人，且四分之三要不住在養老院，要不接受居家照護。

相較於採取封鎖防疫措施的其他北歐國家，瑞典死亡人口高出許多。

蒂格內爾一再堅稱，即便採取更嚴格的限制措施，也無法挽救更多瑞典人的生命。

蒂格內爾指出，政府3月中旬即下達養老院探視禁令，但老人常與照護者接觸，而照護者可能是病毒在養老院散播的原因。

他在周末接受瑞典全國廣播電台（Swedish Radio）訪問時說：「我真的不認為還有太多事是我們能做的。」儘管如此，他承認瑞典陷入「可怕的處境，那就是我們在老人護理這塊的薄弱」。