George Floyd死於美國警暴　英媒還原案發經過　悲劇緣於疑似偽鈔

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）疑因警員暴力執法致死。英國傳媒5月30日報道還原弗洛伊德死前30分鐘經過，悲劇起因只是「一張20元美金偽鈔」。

New video footage shows police officer #DerekChauvin beating #GeorgeFloyd in the back of the police car before he murdered him. (📹: @ShaunKing) pic.twitter.com/iFLxLTEJnh — Pantomath (@pantomath__) May 31, 2020

英國廣播公司（BBC）30日報道，弗洛伊德25日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）到常去的雜貨店用20元美金購買香煙。店員認為他使用偽鈔，因此報警。據公開的報警電話記錄，店員稱曾要求弗洛伊德歸還香煙，但後者不肯。店員亦指他出現喝醉，且處於無法自控的狀態。

警方到場時，弗洛伊德與友人坐在汽車內。警員萊恩（Thomas Lane）攜槍要求弗洛伊德舉起雙手，並拉後者下車。檢察官指，弗洛伊德因「積極反抗遭鎖上手銬」。警員嘗試帶其進入警車但遇到反抗。

警員紹文（Derek Chauvin）到場後與同事繼續嘗試控制他。紹文其後拉弗洛伊德下車致其倒地，再以膝壓頸方式壓着他。弗洛伊德曾虛弱地向警員提出：「拜託，拜託。你膝蓋壓到我脖子，我不能呼吸……媽媽，媽媽。」他也有說：「不要殺我！」

紹 文5月29日已被警方拘捕，並被控以三級謀殺罪及過失殺人罪。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：

+ 7 + 6 + 5

↓↓↓弗洛伊德被警員紹文壓頸

兒時玩伴談故友 更新人士再失足

弗洛伊德涉嫌使用偽鈔被捕，這非涉及暴力的罪行，此外他亦可能不知手上鈔票真偽。但事件導致一名希望重過新生活的更生人士失去性命。

46歲的弗洛伊德已是一名名女童的父親，她現時與母親同住。他2009年在休士頓（Houston）被控持械搶劫入獄5年，出獄後搬到明尼阿波利斯市。他後來成為貨車司機，兼職餐廳保安，但因市政府就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施居家令而失業。

與弗洛伊德相識在童年的哈里斯（Christopher Harris）說：「他想有一個完全不同的、新的開始。他對於自己的改變感到開心。」然而這樣的生活卻沒有長久繼續下去，他與年少年的意氣風發相距愈來愈遠。

R.I.P. George Floyd, who grew up in the Third Ward and played in the 1992 state championship football game for Jack Yates High School in the Astrodome. pic.twitter.com/AntAxVbp4c — Houstorian (@Houstorian) May 29, 2020

學界美式足球明星 「溫柔巨人」悲慘收場

弗洛伊德的少年時期的生活與後來可說是差天共地。他在候斯頓以非裔族群為主的社區第三區（Third Ward）長大，他與哈里斯在當地中學結識。身高198厘米的他，在就讀傑克耶茨高中（Jack Yates High School）時期是美式足球明星邊鋒，有份為校隊出戰，打進1992年在州冠軍賽。

弗洛伊德的前同學庫珀（Donnell Cooper）回憶說，他仍記得故友達陣得分的英姿。弗洛伊德的身高6呎6吋高，有「溫柔巨人」（Gentle Giant）的外號。

庫珀指出故友「個性安靜，有着美麗的心靈」，他的死訊「無疑令我感到震驚。我們目前所處的世界真是讓人痛心」。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：