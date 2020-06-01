【美國示威】新片段曝光　美白人警疑於警車毆打非裔男子弗洛伊德

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭白人警察喬文（Derek Chauvin）以膝部壓頸後死亡，事件引發全國多地爆發示威。30日，社交媒體上再傳出與事件相關的片段，顯示一名警員俯身從左邊車門進入警車後座，疑似是在與弗洛伊德打鬥。

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社運人士金（Shaun King）在Instagram上發布短片，稱自己剛獲得這條新片段，當一名警察在車上毆打弗洛伊德時，另一名警員站在旁邊看。《紐約郵報》指，影片結束時，可在警車右側看到喬文的身影。

事件發生於明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis），喬文當時以膝蓋跪在一名手無寸鐵黑人男子的脖子上，將其反扣在地。

這名黑人男子就是弗洛伊德，弗洛伊德當時動彈不得，並不斷喊出「我無法呼吸」，然而4名警察置若罔聞，警員依然用膝蓋抵住黑人的脖子，時間長達數分鐘。他被拉起時已經渾身無力，最終窒息而死。

涉案的4名警察均已被解僱，喬文則因涉嫌三級謀殺和過失殺人被捕。

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