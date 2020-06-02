【美國示威】家屬驗屍報告指弗洛伊德當場窒息亡　胞弟籲和平示威

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂。弗洛伊德家屬的代表律師克魯普（Ben Crump）6月1日發表聲明稱，根據法醫巴登（Michael Baden）及威爾遜（Allecia Wilson）的最新驗屍報吿，相信弗洛伊德是因頸部受壓導致當場窒息死亡。

聲明稱，法醫巴登與威爾遜發現弗洛伊德頸部及背部曾受壓，導致大腦供血不足，最終窒息死亡。聲明指出，當日弗洛伊德右側的頸動脈持續受壓，阻礙血液流向大腦，而背部所承受的重量令他難以呼吸，綜合所有證據，弗洛伊德似乎是當場死亡。

Independent medical examiners determined #GeorgeFloyd’s death was due to asphyxia from sustained forceful pressure. Full statement: pic.twitter.com/cIbWu8ssWX — Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 1, 2020

弗洛伊德的喪禮將於本月9日在德州休斯敦舉行，弗洛伊德的弟弟周一由紐約布魯克林前往案發現場悼念亡兄，他呼籲民眾繼續示威，但要和平進行，又指騷亂不能令兄長復生；弗洛伊德的父親亦謂，破壞行為不會令弗洛伊德回來。

弗洛伊德的弟弟周一前往案發現場悼念亡兄，他呼籲民眾繼續示威，但要和平進行。（路透社）

明尼蘇達州官方在5月29日發表的驗屍報吿稱，沒有發現任何支持弗洛伊德是被扼死的事，結論是他行動被阻、體內可能有的致醉物以及潛在的健康問題，包括心臟病等，結合起來的效應可能造成致命原因。弗洛伊德家人不滿當局的驗屍結果，故委託巴登進行第二次驗屍。

黑人之死引發的全美騷亂漸漸失控，暴力現場圖：

+ 32 + 31 + 30

（綜合報道）