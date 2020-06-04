不顧盟友反對　特朗普欲邀俄參加G7峰會：普京不在是浪費時間

2020年的七國集團（G7）峰會推遲到9月，美國總統特朗普（Donald Trump）不顧盟友反對，堅持邀請俄羅斯參加峰會，並認為普京（Vladimir Putin）不在是浪費時間。

特朗普欲邀俄參加G7峰會

美國總統特朗普（Donald Trump）6月3日在接受霍士（Fox）商業新聞電視台採訪時被問到邀請俄羅斯參加G7峰會一事。特朗普回應說：「我們有一個G7，普京不在其中。G7會議的一般一半都是關於俄羅斯的，如果他在那裏，解決起來會更加容易。他曾經參與其中，這個集團曾經是G8。」

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特朗普強調，普京是做了一些不應該做的事情，但是這可能是因為他不尊重奧巴馬（Barack Obama）。奧巴馬生氣了，所以普京參加會議，美國就不參加。

特朗普還表示「問題是我們談論的很多事情都是關於普京的，所以我們只是坐在那裏浪費時間。因為你必須開完會，然後有人必須打電話給普京，或者在不同的問題上同普京打交道。」

特朗普還建議說，讓普京也參加會議，「這個集團曾經是G8，我不是在談什麼值不值得的事，我說的是常識。」特朗普還說，他還想通俄羅斯達成一份核協議，核問題是世界最大的問題。

特朗普欲邀普京參會遭抵制

特朗普5月30日表示，將把G7峰會的舉行日期推遲到至少9月，他還想邀請更多的國家參加會議，包括俄羅斯、澳洲、印度和韓國。特朗普說「我推遲會議是因為我認為作為G7集團，它可能無法反映世界上正在發生的事情。這是一個非常過時的國家集團。」

但是，英國、加拿大和歐盟近日都紛紛表示，強烈反對俄羅斯重回G7，加拿大還反對邀請俄羅斯參會。法國也認為，邀請俄羅斯參加G7峰會須由G7成員國形成共識。

德國方面也表示，改變G7模式、吸納俄羅斯或其他國家加入必須由所有成員國領導人一致決定。

俄羅斯的態度

特朗普和俄羅斯總統普京6月1日通了電話，談到了邀請俄羅斯參加G7峰會一事。但是兩邊的通稿都沒有透露普京對參加這次會議以及俄羅斯重回G7的態度。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）6月1日稱，特朗普關於G7擴大會議的想法原則上是朝着正確的方向發展，但並不真正具有普遍代表性，沒有中國的參與，就不可能實現具有全球意義的重要事業。

扎哈羅娃稱，目前存在有效而完善的形式是G20，這裏有G7和金磚國家的代表，以及「全世界經濟增長和政治影響力的主要中心，而不僅僅是其中一部分」。