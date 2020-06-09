【美國示威】拜登稱弗洛伊德之死將改變世界　不同意停警隊撥款

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警察暴力執法死亡後，他的葬禮將於6月9日舉行，美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）6月8日表示，弗洛伊德的死，將會改變世界。

拜登不同意停止給警察撥款，圖為他2020年6月5日在競選活動發表講話（路透社）

拜登6月8日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時指出，在公民自由、權利及以尊嚴待人方面，弗洛伊德的死是美國史上最大的轉捩點之一。

拜登在接受採訪時談及他與弗洛伊德家人早些時候的見面。拜登說，弗洛伊德的女兒問他，自己父親的死是否會改變世界，他對此做出了肯定回答。

拜登：不同意停止給警察撥款

拜登稱，就公民自由、公民權利以及尊重他人而言，他認為「現在發生的事情是美國歷史上最偉大的轉捩點之一」。但他並不同意停止給警察撥款，而是認為聯邦撥款應以警察確保能夠保護民眾為前提。

對於示威者要求削減警隊撥款甚至解散警隊。美國總統特朗普（Donald Trump）6月8日也表明反對，承諾將維持對警隊撥款。

特朗普在白宮接見執法人員和警隊代表時指，不會削減警隊撥款，也不會解散警隊。他表示，警察讓民眾能夠在和平中生活，政府希望確保警隊沒有害群之馬，並相信九成九的警察都是好人。