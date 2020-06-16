朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室　韓國：深表遺憾　強力應對軍事挑釁

朝鮮邊境的開城工業區6月16日冒煙及傳出爆炸巨響後，韓國統一部證實，朝鮮在當地下午2時49分炸毀韓朝聯絡辦公室大樓。韓國總統府青瓦台對朝方炸毀韓朝聯絡辦公室的舉動深表遺憾。韓國國防部表示，若朝方發起軍事挑釁，將強力應對。

韓國國防部揚言，若朝方發起軍事挑釁，將強力應對。圖為2017年7月6日，韓國海軍艦隻參加演習時的情景。（Getty Images ）

青瓦台16日緊急召開國家安全保障會議（NSC）全體會議，商討韓朝聯絡辦公室被炸毀的事。國家安全保障會議事務處長金有根表示，政府對朝鮮炸毀根據2018年《板門店宣言》建立的韓朝聯絡辦公室，深表遺憾。他認為朝方此舉徹底辜負了盼望韓朝關係發展和半島永久和平的人之期待，朝鮮應為一切後果負責。青瓦台稱，如果朝方再令局勢惡化，韓方會採取相應的強力措施。

韓國國防部發聲明指，基於目前的保安情況，軍方正緊切監察朝鮮軍隊的行動，會盡力防止情況演變成軍事危機。韓方決定強力應對朝方發起的軍事挑釁。

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朝鮮領袖金正恩的妹妹、中央委員會第一副部長金與正6月13日曾發表講話，就脫北者團體向朝鮮散發反朝傳單一事，批評韓國政府應對不力，是時候「與韓國一刀兩斷」。她當時指朝鮮即將採取下一階段行動，將下階段對敵行動的行使權交給朝軍總參謀部，或即暗示朝鮮撤除韓朝聯絡辦公室，並對韓採取軍事行動。