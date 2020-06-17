【BNO】英國內政大臣致函約翰遜　倡BNO港人留英5年後可定居

中國政府提出「港版國安法」後，英國政府表明一旦「港版國安法」實施，將加大英國國民（海外）護照（BNO）人士的簽證權利。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）6月12日致函首相約翰遜（Boris Johnson）講述她建議的方案，這封信件的內容在6月15日曝光。 根據信件，彭黛玲提倡為BNO持有人及其家屬提供一條明確入籍英國途徑。她的倡議包括加大BNO持有人與家人的權利，可以在英國居住，然後成為一條可以在5年後定居、再額外1年後有權申請入籍的途徑。

BNO：英國內政大臣彭黛玲6月12日建議，英國應為持有BNO人士及其家屬，提供一條明確入籍英國途徑。圖為6月4日有香港市民在維多利亞公園集會期間，舉起手上BNO（Reuters）

根據彭黛玲的建議，加強BNO持有人及家屬進入英國和居住（reside）的權利，成為5年後可定居的途徑（pathway to settlement after 5 years），並且在額外12個月後有權申請入籍。她表示，有關人士將有權以任何身份（in any capacity）在英國工作及讀書，但英國將預期他們不會領取公帑福利，一旦觸犯刑事法例，會遭驅逐出境。

彭黛玲又提到，她倡議的方案，申請資格將是寬鬆，BNO持有人的配偶及18歲以下子女都可申請，而且不會為申請人數訂立配額，過程要簡單及透明，申請人需自行支付簽證、定居及申請入籍的費用，同時也要繳交健康稅。

過渡期間 倡酌情容許BNO持有人留英逾6個月

根據現行做法，若BNO持有人入境時表明有意在英國逗留多於6個月，將會被拒入境，彭黛玲在信中表示，基於推出有關方案需要一段時間，在過渡期間，她倡議修改對邊境人員的指示，容許官員行使酌情權准許入境。

🔻組織「香港觀察」公開彭黛玲的信件🔻

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