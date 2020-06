【BNO】英國內政大臣致函約翰遜　倡BNO港人留英5年後可定居

中國政府提出「港版國安法」後,英國政府表明一旦「港版國安法」實施,將加大英國國民(海外)護照(BNO)人士的簽證權利。英國內政大臣彭黛玲(Priti Patel)6月12日致函首相約翰遜(Boris Johnson)講述她建議的方案,這封信件的內容在6月15日曝光。 根據信件,彭黛玲提倡為BNO持有人及其家屬提供一條明確入籍英國途徑。她的倡議包括加大BNO持有人與家人的權利,可以在英國居住,然後成為一條可以在5年後定居、再額外1年後有權申請入籍的途徑。

BNO:英國內政大臣彭黛玲6月12日建議,英國應為持有BNO人士及其家屬,提供一條明確入籍英國途徑。圖為6月4日有香港市民在維多利亞公園集會期間,舉起手上BNO(Reuters)

根據彭黛玲的建議,加強BNO持有人及家屬進入英國和居住(reside)的權利,成為5年後可定居的途徑(pathway to settlement after 5 years),並且在額外12個月後有權申請入籍。她表示,有關人士將有權以任何身份(in any capacity)在英國工作及讀書,但英國將預期他們不會領取公帑福利,一旦觸犯刑事法例,會遭驅逐出境。

彭黛玲又提到,她倡議的方案,申請資格將是寬鬆,BNO持有人的配偶及18歲以下子女都可申請,而且不會為申請人數訂立配額,過程要簡單及透明,申請人需自行支付簽證、定居及申請入籍的費用,同時也要繳交健康稅。

過渡期間 倡酌情容許BNO持有人留英逾6個月

根據現行做法,若BNO持有人入境時表明有意在英國逗留多於6個月,將會被拒入境,彭黛玲在信中表示,基於推出有關方案需要一段時間,在過渡期間,她倡議修改對邊境人員的指示,容許官員行使酌情權准許入境。

