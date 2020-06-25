德國支付巨企Wirecard深陷165億元消失風波　申請啟動破產程序

德國付款服務供應商Wirecard深陷假賬風波，被揭發有一筆19億歐元（約165億港元）現金「失蹤」後，該公司6月25日宣布，申請啟動破產程序。

路透社報道，在這次公布前，該公司股票在法蘭克福證券交易所（Frankfurt Stock Exchange）的買賣已經暫停。Wirecard公司的股價之前大幅下跌。

德國警方早前在6月22日拘捕Wirecard前行政總裁布勞恩（Markus Braun），指控他涉嫌會計欺詐與操縱市場。布勞恩是在6月19日辭任行政總裁。

風波源起：「消失」的165億港元現金

這次風波最早在6月18日公開，Wirecard的核數師安永（Ernst & Young）拒絕簽核其2019年財務報表，原因在於無法核實公司一筆19億歐元（約165億港元）的現金，價值相當於公司資產負債表25%的規模。這筆款項原本應該存放在菲律賓兩銀行，惟該國央行其後稱沒有任何屬於公司的錢進入其金融系統，變成「不翼而飛」。

Wirecard之後在6月22日更發聲明指，管理委員會基於進一步檢查而評定，銀行信託帳戶中的19億歐元（約165億港元）很大可能不存在。

菲律賓司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）在6月24日表示會調查事件，已指示政府人員與菲律賓中央銀行合作調查。