馬丁出任愛爾蘭新總理　承諾改善經濟

愛爾蘭國會6月27日選出在野共和黨（Fianna Fail）領袖馬丁（Micheál Martin）為新總理，並與愛爾蘭統一黨（Fine Gael）及綠黨（Greens）破天荒組成聯合政府。他承諾上任後會改善經濟，帶領國家走出新型冠狀病毒（COVID-19）導致的經濟谷底。

國會以93票贊成、63票反對，通過由馬丁出任總理，當中有多名獨立議員投下支持票。現年59歲的馬丁曾經擔任多個政府要職，包括衛生、貿易、外交和教育等部門，當地在2010年向歐盟請求金融救助計劃時，他亦在政府效力。

馬丁上任後，隨即要處理另一次經濟危機，受到疫情影響，愛爾蘭的失業率升至26%，他強調預計政府須迅速應對，並在7月推出刺激經濟措施。

馬丁當選愛爾蘭新總理，但他會與看守總理瓦拉德卡輪流執政。（AP）

愛爾蘭2月舉行大選，左翼新芬黨（Sinn Fein）冒起，導致傳統中間路線的統一及共和黨都無法取得單獨執政黨地位，因而造就兩黨自1920年內戰以來首度合組聯合政府。根據統一及共和黨的協議，馬丁會先執政在2022年底，之後由統一黨領袖、現任看守總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）完成餘下任期。