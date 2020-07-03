【港版國安法】合計70多國聯合國發言支持立法

聯合國第44屆人權理事會會議在6月30日舉行，繼當天古巴在聯合國人權理事會代表53國發言歡迎中國立法機關通過中國香港特區維護國家安全法後，又有20多國代表分別在7月1日和2日在人權理事會發言，支持中國香港特區國家安全立法。

俄羅斯表示，俄堅定支持中國在香港特區實施「一國兩制」，香港事務完全是中國內政。

老撾歡迎中國通過建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制來保護國家安全。

緬甸、柬埔寨表示國家安全立法權力屬於一國主權，中國制定香港特區維護國家安全法，有利於維護國家安全、維護「一國兩制」，希望香港特區繼續保持和平、穩定、和諧、繁榮，不受外國干涉。

圖為7月1日香港示威者上街反對「港版國安法」在港實行。（Reuters）

阿富汗強調，香港特區國家安全立法屬於中國國家安全事務和內政，該法不會損害「一國兩制」，不會影響香港居民的合法權利、自由和利益。佛得角（Cape Verde）表示，支持「一國兩制」方針，中國香港特區國家安全立法旨在維護國家安全，屬於中國主權，與人權問題無關。

布隆迪歡迎中國在促進和保護人權方面所作努力及對國際人權事業的貢獻，表示布隆迪堅定支持「一國兩制」，高度評價中國立法機關通過中國香港特區維護國家安全法，這將有力保障香港居民人權。香港和新疆都是中國不可分割的一部分，敦促有關國家立即停止違反《聯合國憲章》、利用香港和新疆事務、藉口人權問題干涉中國內政的行徑。

朝鮮、委內瑞拉、喀麥隆表示堅決反對有關國家利用涉港、涉疆等問題干涉中國內政。塞爾維亞、亞美尼亞、乍得表示堅持一個中國原則，支持中國維護主權和領土完整，支持「一國兩制」。尼泊爾、吉爾吉斯斯坦強調香港事務是中國內政。坦桑尼亞強調，香港和台灣都是中國不可分割的一部分，反對將人權問題政治化。

馬爾代夫表示，中國是馬爾代夫重要合作夥伴，馬中關係發展一直基於相互尊重主權和領土完整原則。在「一國兩制」方針下，香港人民將長期享有穩定繁榮自由。

埃塞俄比亞、科特迪瓦、馬達加斯加表示，香港事務是中國內政。人權理事會應遵循客觀、公正、建設性、非政治化、非選擇性原則，不應將人權問題政治化和採取雙重標準。

印尼、越南、巴林、蘇丹、阿爾及利亞、尼日利亞、摩洛哥等表示，各國應遵守不干涉內政等國際關係基本準則，反對藉口人權問題干涉內政的做法。

支持立法的53國分別為：中國、安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）、巴林（Bahrain）、白羅斯（Belarus）、布隆迪（Burundi）、柬埔寨（Cambodia）、喀麥隆（Cameroon）、中非共和國 （Central African Republic）、科摩羅（Comoros）、剛果（布）（Congo-Brazzaville）、古巴（Cuba）、吉布提（Djibouti）、多米尼克（Dominica）、埃及（Egypt）、赤道畿內亞（Equatorial Guinea）、厄立特里亞（Eritrea）、加彭（Gabon）、岡比亞（Gambia）、畿內亞（Guinea）、畿內亞比索（Guinea-Bissau）、伊朗（Iran）、伊拉克（Iraq）、科威特（Kuwait）、老撾（Laos）、黎巴嫩（Lebanon）、萊索托（Lesotho）、毛里塔尼亞（Mauritania）、摩洛哥（Morocco）、莫桑比克（Mozambique）、緬甸（Myanmar）、尼泊爾（Nepal）、尼加拉瓜（Nicaragua）、尼日爾（Niger）、朝鮮（North Korea）、阿曼（Oman）、巴基斯坦（Pakistan）、巴勒斯坦（Palestine）、巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）、沙特阿拉伯（Saudi Arabia）、塞拉利昂（Sierra Leone）、索馬里（Somalia）、南蘇丹（South Sudan）、斯里蘭卡（Sri Lanka）、蘇丹（Sudan）、蘇利南（Suriname）、敘利亞（Syria）、塔吉克（Tajikista）、多哥（Togo）、阿聯酋（UAE）、委內瑞拉（Venezuela）、也門（Yemen）、贊比亞（Zambia）及津巴布韋（Zimbabwe）。

27個反對立法的國家分別為：澳洲（Australia）、奧地利（Austria）、比利時（Belgium）、伯利茲（Belize）、加拿大（Canada）、丹麥（Denmark）、愛沙尼亞(Estonia)、芬蘭（Finland）、法國（France）、冰島（Iceland）、愛爾蘭（Iceland）、德國（Germany）、日本（Japan）、拉脫維亞（Latvia）、列支敦士登（Liechtenstein）、立陶宛（ Lithuania）、盧森堡（Luxembourg）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、荷蘭（Netherlands）、新西蘭（New Zealand）、挪威（Norway）、帛琉（Palau）、斯洛伐克（Slovakia），斯洛文尼亞（Slovenia）， 瑞典（Sweden），瑞士（Switzerland）和英國（United Kingdom）。