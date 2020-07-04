【港版國安法】加拿大將研究移民措施　杜魯多未正面回應會否制裁

加拿大宣布停止執行與香港的引渡條約，並禁止出口敏感軍事物品，回應北京實行《港區國安法》。總理杜魯多（Justin Trudeau）7月3日公布有關措施，並指將研究修改移民政策，不過未有透露詳情。

杜魯多表示，加拿大和國際社會一起對北京通過《港區國安法》表達嚴重關注。他指，研究過《港區國安法》和相關影響後，加拿大將視出口敏感商品到香港與中國大陸無異，即時禁止出口敏感軍事物品，停止執行與香港的引渡條約，並更新旅遊警示。

杜魯多指出，加拿大堅信「一國兩制」框架，將繼續維持加拿大和香港的聯繫，同時為港人發聲。他表示，未來數日至數周，將研究額外措施，包括移民政策。加拿大是繼英國和澳洲後，再有五眼聯盟成員國表態有意為港人制定移民措施。

被問到會否跟俄羅斯吞併克里米亞時一樣對中國實施制裁，杜魯多未有正面回應。他表示，非常關注香港的情況，將繼續研究如何回應，包括與五眼聯盟等盟友合作。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 11 + 10 + 9

外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）同日發表聲明公布相關措施。他指，《港區國安法》沒經過諮詢香港立法、司法機構或民眾下秘密通過，違反國際協定。他認為，事件反映北京無視香港《基本法》和《中英聯合聲明》的「一國兩制」高度自治承諾。