【新冠肺炎】特朗普：「中國病毒」在美國的致死率全球最低

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美國總統特朗普（Donald Trump）7月6日於Twitter再次使用「中國病毒」（China Virus）一字，稱「該病毒在美國的致死率全球最低」。

特朗普表示，「中國病毒」導致的死亡人數下降了39%，並且美國進行的病毒檢測工程將繼續引領全球，而那些「假新聞」（FAKE NEWS）不會報道這些消息，只因為它們本身就是「假新聞」。

他還表示，「中國病毒」在美國的致死率幾乎是全球最低，並且美國的病亡人數已大幅減少，較疫情高峰期間下降了近十倍，而經濟正在強勁地復甦。

隨後特朗普又援引Henry Ford Health System的研究數據，試圖證明「羥氯喹（Hydroxychloroquine）有助於降低患者死亡率，同時沒有帶來與心臟相關的副作用問題」。

此外他還重申，如果要不是他當時及早禁止了那些從中國來的旅客入境，會有更多的美國人死亡，而這就連其競選對手拜登（Joe Biden）都承認了。

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