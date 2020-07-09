【港版國安法】澳洲暫停執行與港引渡協議　修改港人簽證制度

《港區國安法》引來西方多國表態反對。澳洲7月9日宣布暫停執行與香港的引渡協議，並為港人延長學生和工作簽證居留期限至五年，其後可以申請永久居留。這是繼英國和加拿大後，再有五眼聯盟成員加入，回應北京實行《港區國安法》。

總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲關注香港實施《港區國安法》，認為新法破壞「一國兩制」框架、《基本法》以及《中英聯合聲明》的高度自治承諾。他宣布暫停執行與香港的引渡協議，並已經知會港府。

莫里森同時公布為港人提供移民計劃。他指出，澳洲目前有約1萬港人持學生或臨時工作簽證，將額外延長簽證居留期限五年，其後可以申請永久居留。未來簽證申請人也將獲五年居留期限，屆滿可以申請永久居留。他預計，修改簽證制度不會導致大量人口湧進，不會有數以萬計的人申請。

人口部長塔奇（Alan Tudge）表示，現時和未來的香港留學生將於畢業後取得五年的臨時畢業簽證，目的是招攬香港人才，尤其是資訊科技行業。現時持有畢業簽證的港人也可以另外延長居留期限五年。新簽證制度也適用於符合技術清單和評分測試的臨時技術簽證申請人和持有人。

澳洲同時將研究新措施和安排，吸引出口主導的香港企業遷至澳洲，塔奇期望吸引希望於「自由國家」經營的企業。

圖為2020年2月28日，澳洲總理莫里森於悉尼出席記者會。（路透社）

路透社早前引述兩名政府消息人士指，莫里森即將公布措施援助港人，包括簽證和修改引渡協議。據指，外交部長佩恩（Marise Payne）和五眼聯盟成員代表前一晚舉行電話會議，討論香港問題。

澳洲廣播公司（ABC News）7月8日報道，當地官員向聯邦政府提交回應中國推行《港區國安法》的選項，其中一項便是暫停澳洲與香港的引渡協議。

加拿大上周暫停與港引渡條約

加拿大政府7月3日宣布，因應中國推行《港區國安法》，渥太華政府決定採取行動，包括會視出口敏感物資到香港與中國無異，同時禁止向香港輸出敏感軍事用品。渥太華政府也暫停兩地之間的引渡條約。

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全球19國與香港簽有引渡協議

根據香港律政司網站所列，截至4月22日，全球有19個國家和香港簽有移交逃犯的協定，並已經生效。有關國家包括澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、德國、印度、印尼、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡、英國和美國。至於法國則已經簽署協定，但尚未生效。

在此19國之中，部份國家之前已表態反對「港版國安法」，除了加拿大外，也包括澳洲、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭和英國。