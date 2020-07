法國自2019年發生著名景點巴黎聖母院(Notre-Dame de Paris)大火事件後,再有古老建築起火,位於南特市的南特聖伯多祿聖保祿主教座堂(Cathedral of Saint Pierre and Saint Paul in Nantes)在2020年7月18日著火,管風琴及彩繪玻璃損毀。消防員用了數個小時才成功控制火勢。檢察官透露,當局正以刑事方向調查火警,疑與縱火有關。