美國民權領袖劉易斯逝世　全美國公共建築下半旗致哀

美國著名民權領袖劉易斯（John Lewis）逝世，終年80歲。美國全國公共建築下半旗致哀。包括總統特朗普（Donald Trump）、前總統奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）等均發表聲明表示哀悼。

圖為7月18日，美國白宮為悼念劉易斯逝世，下半旗致哀。（Reuters）

美國白宮、公共建築、海內外軍事基地、駐外使領館以及海軍艦艇均下半旗致哀。白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）形容，劉易斯是美國民權運動象徵，留下不朽遺產。

兩黨領導人分別就劉易斯逝世表示哀悼，國會民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，劉易斯是美國民權運動巨人，民眾應將悼念化為激勵，繼續與種族和社會不公鬥爭。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦表示，無人能與他所受的痛苦和犧牲來的更謙卑。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、前總統奧巴馬、喬治布殊、克林頓（Bill Clinton）和卡特（Jimmy Carter）等也表示哀悼。

特朗普亦在劉易斯逝世消息公布14個小時後發表悼念，並要求全國政府公共政府設施，下半旗致哀。特朗普曾以黑人犯罪率高為由，批評劉易斯「只有口不做事」。劉易斯亦拒絕承認特朗普為「合法總統」。

1963年民權集會「六巨頭」最後一人

劉易斯是美國著名民權領袖，是1963年最大民權集會「六巨頭」（Big Six）之一，亦是最後一人。馬丁路德金（Martin Luther King）在當時發表著名演說「我有一個夢想」，時年23歲的劉易斯在前者之後發言，成為當日最年輕的演說者。

劉易斯積極投身黑人民權運動，自1980年代先後就任亞特蘭大市議員及喬治亞州聯邦眾議員，直到今天。他在2011年獲奧巴馬頒發總統自由勳章，2017年他獲《時代》周刊選為年度百大最具影響力人物。

2019年他宣布患上末期胰臟癌，至7月17日逝世，終年80歲。