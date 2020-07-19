港版國安法實施　數國醞釀回應　英國傳暫停履行與香港引渡協議

續有國家醞釀行動，回應北京政府在香港實施《港區國安法》。英媒7月19日報道，傳英國可能暫停執行與香港的引渡協議。

英國《星期日泰晤士報》同日報道，藍韜文20日會在國會發布聲明，稱英國政府擔心新法生效後，倫敦政府跟香港已簽訂的引渡協議會變成北京嘗試令海外異見分子噤聲的工具。

英國《星期日電訊報》在7月19日報道，外相藍韜文（Dominic Raab）會在20日列出英國對香港採取的下一步行動。

該報稱英國外交部已確認他會就中國在港實行新法所採取的措施，向國會議員提供更新資訊。藍韜文拒絕回應會實行什麼額外措施。

他指出，官員目前正就就英國政府承諾讓香港合資格的英國國民（海外）護照（BNO）持有人可在該國定居進行工作。

英國保守黨籍的外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）聯同18名議員向藍韜文發出日期為7月18日的聯署信，要求他確認暫停執行與香港的引渡協議。

有份聯署信件的，都是「中國研究小組」（China Research Group）成員。這是一個由保守黨議員在4月底組成的小組，如其網站所形用，成立目的是「推動有關英國應如何應對中國崛起的辯論及新思維」。

他們在聯署信中指出美國、加拿大、澳洲等盟友已暫停其與中國的引渡協議。新西蘭也開始檢視該國有關安排。

MPs from the China Research Group have written to the Foreign Secretary, calling for the U.K. to suspend its extradition agreement with Hong Kong. pic.twitter.com/vpTf1Y5IBj — China Research Group (@ChinaResearchGp) July 18, 2020

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 11 + 10 + 9

除了英國，日本媒體7月19日稱國民民主黨與執政的自民黨將成立一個跨黨派組織，維護香港市民的自由與權力。

這個組織的成員會尋求制定新法，允許日本國會與政府就中國可能在香港侵犯人權的案件進行調查，還將允許對涉案人員實施制裁措施，包括凍結資產。

成員們也計劃要求政府放寬香港人獲日本工作簽證的條件，及延長港人免簽證留在日本的期限。

中國外交部多次重申，香港的立法問題任何國家都無權干涉，中方將採取必要反制措施。