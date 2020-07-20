約翰遜確認改變與港引渡協議　將強硬回應中國　惟不完全放棄接觸

英國外相藍韜文（Dominic Raab）會在英國時間7月20日到國會下議院發表講話。英媒19日報道，傳倫敦政府可能暫停執行與香港的引渡協議。首相約翰遜（Boris Johnson）確認，英國與香港引渡協議會有改變。

約翰遜20日探訪英國肯特郡一所學校時說，「英國顯然關注在香港發生的事」。

在英中關係轉趨緊張之際，他說關注「港區國安法」以及中國的侵犯人權行為，尤其是中國在侵犯新疆維吾爾族人人權。他承諾會「強硬」回應，但不是完全放棄與中國接觸的政策。

他說：「這裏有一個平衡，我不會將事情推進到，變成在每個議題都是條件反射式的恐華立場。」他說會留待藍韜文在下議院說明，勾勒出與港引渡協議的改變。

中國外交部發言人汪文斌20日較早時表示：「英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於『一國兩制』行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

汪文斌強調：「中方對此表示強烈譴責。中方敦促英方，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。」

另一位外交部發言人華春瑩則說：「任何的決定和行為都是要付出代價的，英方到底想不想保持自己的獨立的地位，還是甘心淪為美國的附庸？」