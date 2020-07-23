特朗普派遣聯邦特工到芝加哥　打擊暴力罪行

美國總統特朗普（Donald Trump）7月22日表示，將把聯邦政府的執法行動擴大到芝加哥（Chicago）和阿爾伯克基（Albuquerque），制止當地出現的暴力罪行和毀壞行為。部份市長表明將抵抗聯邦政府的干預。

特朗普形容，芝加哥是災難，強調流血事件必須結束。司法部長巴爾（William Barr）指，跟派出國土安全部特工到波特蘭的情況不同，聯邦政府派出的執法人員將化身為「街頭」特工和調查員，處理謀殺案和拆解暴力幫派。

同屬民主黨的芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）和新墨西哥州州長盧漢格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）歡迎聯邦政府協助，但表明反對重演波特蘭的情景。萊特富特表示，在任何情況下，都不會允許特朗普的軍隊來芝加哥恐嚇當地居民。

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020

特朗普政府月初制定名為「萊金德行動」（Operation Legend）的計劃，於密蘇里州堪薩斯城推行，派出聯邦調查局和美國執法官局等成員，協助當地警方制止暴力罪行。特朗普如今提出擴大計劃，不過有超過十多個城市的市長表明反對。