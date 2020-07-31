日本男女平均壽命連續8年增長仍非最長壽　香港蟬聯世界第一

日本厚生勞動省7月31日公布最新數據，2019年日本人平均壽命為女性87.45歲，男性81.41歲，均刷新最高紀錄，也是連續8年延長。但日本人並非全球最長壽，根據厚生勞動省數據，2019年香港女性和男性的平均壽命為88.13歲及82.34歲，繼續蟬聯全球第一。

共同社報道，平均壽命是假設死亡情況今後不變，預測這一年出生的0歲嬰兒平均能夠活到多少歲的數值。

在女士方面，首三位分別是香港（88.13歲）、日本（87.45歲）及西班牙（86.22歲）。在男士方面，首三位則是香港（82.34歲）、瑞士（81.7歲）及日本（81.41歲）。

比較2019年及2020年公布的數據，2019年香港男性和女性的平均壽命比2018年出生的有所增長，分別增加0.17歲及0.57歲。

報道指，按2020年公布的數據顯示，2019年日本女性平均壽命為87.45歲，連續5年排全球第2，男性平均壽命為81.41歲，連續3年排全球第3。兩項數值均打破以往的最高紀錄，亦是連續第8年的增長。與上年相比，女性平均壽命延長0.13歲，男性延長0.16歲。

數據顯示，在2019年出生的日本人中，能活到75歲的女性佔整體女性88.2%，男性佔整體男性75.8%。能活到90歲的女性佔51.1%，男性佔27.2%。

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