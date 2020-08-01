美軍兩棲突擊車訓練時發生意外　1死8失蹤

美軍一艘兩棲突擊車（AAV）7月30日在訓練時發生嚴重意外，車上16人只有半數逃脱，惟其中1人傷重不治，另外仍有8人失蹤。

美國海軍陸戰隊31日發表聲明，指事件發生於30日下午5時45分左右，海軍陸戰隊第15遠征部隊一輛兩棲突擊車在加州海岸聖克萊門特島（San Clemente Island）附近進行例行訓練時，車輛突然沉沒。

事發時車上共有15名海軍陸戰隊成員及1名水手，有8人成功逃出，惟其中一名海軍陸戰隊士兵送院後證實不治。另外兩名獲救士兵則分別情況危殆及穩定。

目前仍然有7名士兵及1名水手下落不明，海軍已派出驅逐艦「約翰·芬」號（USS John Finn，DDG-113）、MH-60「海鷹」（Seahawk）直升機及多艘小型艦艇進行搜救。海岸防衛隊亦有加入搜索行動。

兩棲突擊車是美國海軍陸戰隊的搶灘主力，圖為一輛兩棲突擊車在泰國春武里府進行訓練的情況。（AP）

兩棲突擊車屬水陸兩用的軍事工具，載重量可達30噸，並設有機關槍及榴彈發射器等武裝。它一般負責將海軍陸戰隊從船艇運到陸上，進行搶灘任務。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）31日於Twitter表示，對有關悲劇深感難過，並密切監察事件。他表示搜救工作仍在進行，呼籲為海軍陸戰隊員、水兵及他們的親屬祈禱。