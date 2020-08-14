美國正式要求孔子學院註冊為外國使團　強調不是將對方逐出國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月13日宣布，把中國文化教育中心孔子學院指定為外國使團。

美國國務院的聲明中指出，「今天，美國國務院指定孔子學院是中國的一個外國使團，把它稱作實際上是一個推動中國在全球的宣傳和對美國大學以及學校造成極有害影響的組織。孔子學院是由中國出資，是中國共產黨全球的影響力和宣傳機器的一部分。」

聲明指華府行動的目標非常簡單，就是確保美國的教育者及學校的行政人員可以就是否容許繼續讓這些由中共支持的計畫運作，如果容許運作，應如何進行。美國和全球的大學正審視孔子學院的課程及北京如何影響當地的教育制度。美國希望當地的學生可以接觸沒遭中共及其代理人篡改的中國語文及文化材料。

Today the @StateDept designated the Confucius Institute U.S. Center as a foreign mission of the PRC, recognizing it for what it is: an entity controlled by the PRC that advances Beijing’s global propaganda and malign influence campaign on U.S. campuses and K-12 classrooms. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 13, 2020

美國國務院負責東亞和太平洋地區事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）則強調，美國不是趕走孔子學院，而是讓美國的大學認真看清楚孔子學院在當地的所作所為。

史迪威亦指，中國對美國就兩國關係提出的憂慮不聞不問，並認為中國外交官正進行損害研究及言論自由的行為。