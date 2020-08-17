韓國教會牧師全光焄確診　新冠肺炎患者急增　「新天地教」翻版？

根據韓國中央防疫對策本部8月17日公布的數字，該國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的單日確診病例數連續4天超過100宗。韓國媒體指，疫情反彈主要與當地教會頻繁爆發群聚感染個案有關。

其中一個出現疫情的「愛第一教會」，教會負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄已確診，須接受隔離。跟他在15日一同參加宗教聚會的人亦須接受測試。教會曾舉行記者會稱他並非須隔離的人，隨即遭政府部門反駁。部門指全光焄在居家隔離期間擅自出外、參加集會，又偽造教徒名單。他將被控告。

這容易讓人聯想到疫情初期的「新天地教」群組，並令人擔心宗教聚會是否真的會導致當地出現大規模社區感染。韓國在2月尾至3月初爆發第一波疫情時，受感染人士主要來自大邱市的新天地教會，截至8月16日中午12時，群組已有5,214人確診。

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中央防疫對策本部17日指，截至當天零時，韓國新增197宗確診病例，新增病例主要集中在首都圈，188宗是社區感染個案。本部長鄭銀敬在記者會上稱，與宗教活動相關的群組個案以驚人的速度在全國擴散。

其中一個爆發疫情的教會是首爾城北區的「愛第一教會」，這個群組已成為當地第2大感染群組，迄今已有319宗確診個案。