【白羅斯示威】普京和歐盟領袖通話　指干預內部事務是不可接受

白羅斯（前稱白俄羅斯）大選引發的示威持續。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月18日分別跟德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通電話，警告干預白羅斯內部事務是不可接受。

普京分別向默克爾和馬克龍表示，介入白俄羅斯的內部事務或對白羅斯領袖施加壓力，都是不可接受。默克爾強調，必須保證白羅斯人示威的自由。馬克龍則促請俄羅斯支持白羅斯展開對話。

米歇爾未有透露和普京通話的內容，僅指只有和平和真正包容的對話可以化解危機。路透社引述歐盟官員指，二人討論促請白羅斯對話並和平結束危機的最好方法，包括可能交由歐洲安全與合作組織處理。

歐盟緊急峰會8月19日舉行，米歇爾負責主持，27國領袖將討論白羅斯局勢和制裁計劃。瑞典外交大臣林德（Ann Linde）曾提出以歐洲安全與合作組織下任主席的身份到訪白羅斯首都明斯克。

白羅斯通訊社（Belta）報道，普京後來和白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）通話，討論跟默克爾和馬克龍的通話內容。這是二人四日內第三次通話。莫斯科曾表示，願意向明斯克提供軍事援助。