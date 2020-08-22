韓國星巴克一女傳染58顧客　脫口罩與友聊天　病毒隨冷氣走勻全層

韓國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）可能導致國內出現第二波疫情，群聚感染是導致這一波疫情快速傳播的原因。位於京畿道坡州市的星巴克咖啡店野塘店成為其中一個爆發疫情之地。截至20日中午12時已有58名顧客受感染，其中1名病人料是傳播的源頭。

這名病人是女性，她8日晚上與朋友來到星巴克野塘店2樓喝咖啡及聊天，待了2小時30分鐘。她坐在冷氣風口附近。她與友人交談時有脫下口罩，被指是帶有病毒的氣溶膠在2樓隨冷氣快速傳播的原因。與她同在一層的顧客中，27人受感染。

統計結果指出，當晚7時至10時之間，約有150多名顧客待在2樓。一名與她相距遙遠的客人後來確診；一名小學生本與父母坐在1樓，但因上2樓使用洗手間而被感染；此外一名顧客只在2樓待上10分鐘，後來亦確診。

圖為8月8日出現群聚感染個案的韓國星巴克野塘店。事後店面已暫時關閉，圖為8月18日的照片。（Reuters）

有開冷氣 通風不良

防疫部門認為，裝嵌在天花板的冷氣機在事件中扮演一定的角色，令病毒在佔地200平方米的店面內散播。由於咖啡店的2樓全是以玻璃窗密封，故此通風不好。

韓國疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）在談及這個案時指出，很多咖啡店的顧客沒有戴口罩，而即使店方因天氣潮濕開了冷氣，內部也沒有適當的空氣流通。她說：「病毒即使沒有通過氣溶膠傳播，也可以在狹窄空間內通過飛沬傳播。這病毒也可以通過雙手接觸傳播。」

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4職員無恙 全因防護周全

這個案中另一個值得留意的地方是，4名在兩層樓之間來回走動的咖啡店職員都沒事。原來他們工作期間一直佩戴KF94口罩及手套，從不離身。

中央防疫對策本部8月22日公布，韓國新增332宗確診病例，累計增至17,002宗。單日新增病例由14日開始連續第9天以3位數增加。新增病例中有315宗屬社區感染，雖然病例主要集中首都圈地區，但首都圈疫情已蔓延開去，首都圈以外地區亦不斷出現病例。