俄羅斯第二款國產新冠肺炎疫苗EpiVacCorona　料9月完成臨床試驗

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局(Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing,俄語:Rospotrebnadzor)新聞處8月21日宣佈,所有接種新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗EpiVacCorona的自願人士健康狀況良好,他們沒有出現副作用,臨床試驗預定在9月完成。