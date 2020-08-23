俄羅斯第二款國產新冠肺炎疫苗EpiVacCorona　料9月完成臨床試驗

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局（Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing，俄語：Rospotrebnadzor）新聞處8月21日宣佈，所有接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗EpiVacCorona的自願人士健康狀況良好，他們沒有出現副作用，臨床試驗預定在9月完成。

俄羅斯8月15日宣布已開始生產首批新冠疫苗「衛星V」（Sputnik-V），而EpiVacCorona是俄羅斯第二款最有希望面市的「國產」疫苗。後者由聯邦消費者權益保護和公益監督局的國家病毒學和生物技術研究中心（Vector Research Center of Virology and Biotechnology）研發。

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疫苗第1階段試驗有14名自願者參與，他們全部人均有接種疫苗。試驗在第2階段時有另外86人加入，當中分為2組，一組接種疫苗，一組注射「安慰劑」，每組43人。

新聞處發布的聲明指出，所有已接種EpiVacCorona疫苗的自願人士現時感覺良好，至今已有57名自願人士接種疫苗，同時有43人注射安慰劑。

國際文傳電訊社21日報道，局方說「自願人士住院23天，全部健康良好，目前沒發現（他們出現）常見的副作用。」塔斯社21日報道，局方新聞處在聲明中指，6名自願人士身上接受注射的位置疼痛，但情況是短期的。

聯邦消費者權益保護和公益監督局指，臨床試驗計劃2020年9月完成。新聞處表示，局方預計在10月完成臨床試驗的預先登記階段及登記程序，因此他們可以在11月開始生產疫苗，以及在多間研究中心進行註冊後第三階段的臨床研究。