【美國大選】彭斯前顧問表態支持拜登　批評特朗普抗疫不力

美國副總統彭斯（Mike Pence）一名前顧問在9月17日宣布「變節」，支持民主黨的總統候選人拜登（Joe Biden），並批評總統特朗普（Donald Trump）形容新型冠狀病毒（COVID-19）或是好事的言論。

彭斯的前國土安全顧問兼白宮抗疫小組成員特羅伊（Olivia Troye）透過「反對特朗普的共和黨選民」（Republican Voters Against Trump）發表短片，形容為特朗普工作是「恐怖」，她指對方只顧自己的連任機會多於帶領國家抗疫，批評特朗普只顧自己。

特羅伊提到，特朗普曾經在白宮抗疫小組的一次會議上表示，病毒或是一件好事，稱自己不喜歡與其他人握手，因此無須與這些醜惡的人握手。她指「這些醜惡的人」正是特朗普口中一直關心的人，而他們至今仍然出席對方的集會。

她認為如果特朗普認真看待疫情，或向民眾警告疫情的嚴重性，他或可以減慢病毒散播速度，拯救生命。

In this new ad @OliviaTroye reveals that during a COVID task force meeting, President Trump said "Maybe this COVID thing is a good thing. I don't have to shake hands with these disgusting people."



WOW. pic.twitter.com/1W1tQgZCWv — Republican Voters Against Trump (@RVAT2020) September 17, 2020

對於特羅伊的指控，特朗普稱不認識她，指她為副總統工作，而且在抗疫小組擔任較低級別的職位。他亦指自己被告知特羅伊在7月底離職時，曾寫一封美麗的離職信，感謝白宮團隊。特朗普認為，有人找她一起說自己的壞話。

彭斯表示沒聽過特羅伊的言論，但認為對方離開白宮後心懷不滿，並利用大選年玩弄政治，指幕僚沒聽說過她在職場時有如此怨言，而他則對自己的工作感到非常自豪。