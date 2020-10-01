美國眾議院兩黨發表報告抗衡中國　稱北京猶如蘇聯是「世代威脅」

美國眾議院民主黨及共和黨9月30日分別就應對中國發表報告。民主黨主張加強對中國情報分析，共和黨則提出要以更強硬姿態對待中國，稱中國如蘇聯般是「世代威脅」，並與台灣展開合作。

圖為9月30日，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在國會大廈走過。（Reuters）

共和黨的報告中，就人權問題譴責中國，並指責中國處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）失當，稱「新冠肺炎一疫讓美國人民從沉睡中覺醒」。共和黨的報告呼籲對中國有關的投資實施更嚴格限制，並稱呼中國為類似於前蘇聯的「世代威脅」。

報告還認為中國透過不公平優勢及竊取知識產權，試圖支配全球市場，進而將全球經濟中心及投資活動轉移到北京。同時指責中國透過脅迫行動，試圖控制印太地區。

報告中有十多項建議涉及台灣，呼籲美國行政部門深化與台灣關係，展開貿易協議談判。報告建議美方大幅度修改對台政策，允許駐美代表處的美國台北經濟文化代表處，更名為「台灣代表處」，並呼籲國會通過包括《台灣保證法案》及《台灣主權象徵法案》等5部法案等。

民主黨報告則指出美國的情報能力存在重大缺陷，未能適應中國日益增加的威脅，警告華府若不作出重大改革，美國將難以與中國競爭。

報告建議針對中國情報搜集進行全面改革。其中提到在全球化的今天，美國需要詳細及廣泛地理解中國政府如何針對內部及國際事件的決策，及其帶來對全球的影響。

民主黨未有加入共和黨譴責中國有如前蘇聯「世代威脅」的行動，及警告共和黨就新冠肺炎指責中國，是試圖推卸特朗普（Donald Trump）在抗疫上的失誤。不過彭博社報道指出，在共和黨提出的約400項建議中，大多為兩黨共同贊成。