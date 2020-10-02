朝媒：金正恩視察金化郡風災地區　金與正逾兩月來首度露面

朝鮮媒體10月2日報道，領袖金正恩前往受暴雨及颱風破壞的金化郡，視察當地災後重建工地。金正恩的妹妹金與正亦有陪同巡視，這是她自7月底以來首次公開露面。

朝中社2日引述金正恩稱，金化郡8月中旬時出現超過900毫米的災難性傾盆大雨，導致道路被切斷，逾1,000間民房被毀。他稱自己之前聽取災情報告時心痛難忍，又指對現時已完成約88%的重建工作感到非常滿意，讚賞人民軍正創造驚人的耀眼成果。

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金正恩還視察某些受災農田，預計仍有基礎獲取豐收。他指出，2020年是其中一個空前艱苦的年份，不過會成為鬥爭意義特別大的偉大勝利之年。

金與正陪同金正恩視察，可說是以行動破除外界傳她已遭不測的傳聞。

韓聯社10月2日稱從照片中可見，身穿米色風衣的金與正站在哥哥身後不遠處。她看來面露笑容

金與正被拍得站在金正恩方後方不遠處，這是她「神隱」兩月後再度露面。（韓聯社網站截圖）

朝鮮媒體未提供金正恩視察的確切日期，但似乎是10月1日進行實地考察，因他的行程通常翌日才被報道。

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