【特朗普確診】美媒指總統一度高燒心悸　最初拒絕入院

美媒10月3日引述3名接近白宮的消息人士報道，感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的美國總統特朗普（Donald Trump）一度出現發高燒及心悸的病徵，他卻拒絕入院。醫生向他發出「最後通牒」後，他才同意到醫院。

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）3日引述與特朗普親近的共和黨人指，特朗普不想在美國大選前的一個月入院。3名消息人士稱，當醫生2日要求特朗普入院時，特朗普與他們爭吵。

兩名消息人士稱醫生最後指特朗普可在他能行走時入院，或在病情惡化後由他們用輪椅或擔架送院。第二名消息人士稱，特朗普等到2日美股收市後才入院。

報道提及，一名消息人士透露，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）曾對共和黨人稱未來數日是關鍵。他指如果特朗普可在6日出院，代表他已渡過最差的情況；但若他在6日後仍需要留院，代表或還有更差的事情會發生。

報道引述接近白宮的共和黨成員指，特朗普2日在白宮發高燒達攝氏39度，需要吸氧氣。有消息人士稱，特朗普當晚更曾心悸，有可能是接受抗體療法的副作用。他問幕僚：「我是否會像切拉（Stanley Chera）一樣離開（人世）？」切拉是紐約房地產商人，他在4月死於新冠肺炎。