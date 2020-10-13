美國大選2020｜福奇：特朗普競選團隊應撤下節錄受訪內容政治廣告

撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump）競選團隊在美國大選2020的競選廣告中節錄國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）受訪時的言論。福奇10月12日再開腔指，團隊應撤下這條廣告。
福奇當天出席美國有線新聞網絡（CNN）電視節目時表示，自己出現在特朗普的新廣告中是「真的不幸且真的讓人失望」。
他說：「這很清楚，我並非一名政治人物，」「而且我從來沒有直接或間接認可一名政治候選人。把完全斷章取義的陳述放進顯然是一個政治競選（美國大選2020）的廣告，我認為是真的非常令人失望。」
美國總統特朗普的競選團隊10月10日發布一則廣告，圖為影片截圖，顯示國家過敏症和傳染病研究所長福奇的言論。（Facebook@Team Trump）
▼特朗普新競選廣告完整影片▼
特朗普的競選團隊10日發布一則30秒競選廣告，當中僅節錄福奇受訪時講的最後一句話。福奇11日發聲明回應稱自己的言論被斷章取義，共和黨競選團隊未經他同意便在其廣告中引述他受訪時發表有關聯邦公共衛生官員努力對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的言論。
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