美國大選2020｜福奇：特朗普競選團隊應撤下節錄受訪內容政治廣告

美國總統特朗普（Donald Trump）競選團隊在美國大選2020的競選廣告中節錄國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）受訪時的言論。福奇10月12日再開腔指，團隊應撤下這條廣告。

福奇當天出席美國有線新聞網絡（CNN）電視節目時表示，自己出現在特朗普的新廣告中是「真的不幸且真的讓人失望」。

他說：「這很清楚，我並非一名政治人物，」「而且我從來沒有直接或間接認可一名政治候選人。把完全斷章取義的陳述放進顯然是一個政治競選（美國大選2020）的廣告，我認為是真的非常令人失望。」

美國總統特朗普的競選團隊10月10日發布一則廣告，圖為影片截圖，顯示國家過敏症和傳染病研究所長福奇的言論。（Facebook@Team Trump）

▼特朗普新競選廣告完整影片▼

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