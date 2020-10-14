特朗普再向法院提出要求　阻止檢察官獲取其納税記錄

美國總統特朗普（Donald Trump）10月13日向最高法院提出緊急請求，要求阻止一名檢察官獲取其納税記錄。此前，聯邦上訴法院裁定曼哈頓地區檢察官可以獲取這些紀錄，作為對總統財務歷史調查的一部分。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）10月14日報道，上周，位於紐約的美國第二巡迴上訴法院的一個由三名法官組成的審判庭一致確認了下級法院的一項裁決，該裁決將允許曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）獲取特朗普的財務紀錄。

福布斯網站（Forbes）報道稱，萬斯正在尋找這些記錄，作為對特朗普商業歷史調查的一部分，其中包括特朗普集團的潛在欺詐和「犯罪行為」。特朗普指責萬斯的傳票過於寬泛，並稱其為惡意騷擾。隨後，特朗普私人律師於13日向最高法院提交了暫緩裁決的緊急申請。

特朗普在任職期間一直拒絕公布其納税申報單引發爭議。圖為2020年9月26日，特朗普在華盛頓的白宮玫瑰園宣布提名巴雷特擔任最高法院大法官。（AP）

如果最高法院受理此案，這將是第二次考慮是否應該保護特朗普的税收。第一次對特朗普來說並不順利。今年7月，法院以7比2的賠率作出裁決，駁回了特朗普關於總統享有刑事訴訟豁免權的說法。

《華爾街報道》分析指出，最高法院的暫緩裁決可能會決定這些財務文件是否有可能在11月3總統選舉之前交出。即使到了那時，特朗普的財務文件也會受到大陪審團保密規則的限制，禁止被公布於眾。