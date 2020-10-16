特朗普出席答問會　避談首辯前曾否接受病毒檢測

美國大選第二場辯論此前因特朗普染疫而被取消，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）最終於10月15日同時出席不同電視台舉辦的答問會。 特朗普拒絕透露是否曾有肺炎，亦不直接回答是否在9月29日首辯前接受病毒檢測。

特朗普於邁阿密出席全國廣播公司（NBC）的答問會。被問到辯論前是否曾經接受病毒檢測，他說：「我不知道，我甚至不記得。我一直都有接受檢測。我可以告訴你這事。辯論後，大約一日後，我想應該是周四傍晚，或者是周四夜晚，我的檢測結果呈陽性。這是我首次知道（確診）。」

特朗普被追問有沒有遵守總統競選辯論委員會的規定接受檢測，他指，「我可能有，我於前一日接受了檢測。」特朗普再被追問，他就說，「我可能有，也可能沒有。」

談到病情時，特朗普指他感染病毒後「感覺不好」和「不強壯」，有點發燒，但拒絕透露是否曾有肺炎，僅稱「他們說肺部可能有些不一樣，有些感染」。他拒絕直面回答是否支持群體免疫策略。

對於戴口罩的問題，特朗普聲稱戴口罩的人一直都會感染新冠肺炎。被問到白宮玫瑰園的活動是否導致多人感染的源頭，他指戴口罩沒有問題，但憶述有一次有人給他送餐但侍應用手摸了口罩，他最終決定不吃。