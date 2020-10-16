拜登批特朗普抗疫不力　稱願意接種疫苗

美國大選第二場辯論此前因特朗普染疫而被取消，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）最終於10月15日同時出席不同電視台舉辦的答問會。 拜登再針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情攻擊特朗普，指摘對方抗疫不力，並指願意接種疫苗。

拜登出席美國廣播公司（ABC）的答問會，開首率先抨擊特朗普處理疫情的手法。被問到如果拜登是總統，疫情初期將如何處理，他回應時提到特朗普錯過了很大的機會，一直說事情是假的。拜登表示，如果他是總統，將遵循前總統奧巴馬（Barack Obama）任內所制定的抗疫計劃，第一步就是派出美國專家到中國了解病毒。

拜登提到，疫情初期應該有更多全國標準，總統應該推動美國人戴口罩作為阻止病情傳播的方法，並指作為總統亦會依賴州長強制民眾戴口罩。他表示，總統的職責是帶領，特朗普沒有做到，形容對方過份關心股市，淡化病毒的傳播，危害美國人的健康和經濟。

拜登卻承認，直到春季他才呼籲廣泛使用口罩和減少社交接觸。不過他指，外界當時才較了解有關病毒傳播的「科學」。

如果年底前有疫苗面世，拜登表示將會接種。他說：「如果科學家團體說疫苗已經準備好而且已經通過檢驗，經過三期的實驗，是，我會接種，我會鼓勵人接種。」

被問到會否強制民眾接種，他則指即使當選亦沒有權力如此做。他回應會否盡力施壓強制接種時則指，取決於疫苗面世時的性質狀態，以及分發的方式，不過他指，應該考慮強制接種，並將施壓所有州長和市長制定大規模接種疫苗計劃。