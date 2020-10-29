Facebook遏拜登子醜聞傳播　朱克伯格：FBI籲防黑客行動

美國大選2020舉行前，社交媒體Facebook及Twitter限制轉發美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子亨特（Hunter Biden）的不利傳聞，令人懷疑它們的用意。 Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10月28日稱，這個操作是在美國聯邦調查局（FBI）發出警告後進行。

朱克伯格以視像形式出席參議院商務委員會的聽證會並作供稱：「FBI向本公司及公眾發出的其中一個警告是，在選舉舉行前數日或數周前有可能發生（黑客）「入侵繼續泄露（資料）行動」（hack-and-leak operations）。」

他說公司已看過俄羅斯、伊朗和中國曾試圖進行虛假宣傳運動。

他說FBI沒有就《紐約郵報》有關亨特的報道聯絡Facebook。他說手上沒有證據顯示，那份報道是俄羅斯干預美國大選的結果。

朱克伯格稱，來自執法部門的公開講話和非公開會議發出的警告「建議我們，如有一批數量龐大的文件出現，我們應視之為可疑，它可能是外國（勢力）操縱（活動）的一部分。」

保守派人士根據由特朗普的盟友發現的、內容未經考證的電郵，指控Facebook及Twitter限制有關亨特的報道在社交媒體平台上流傳。

Facebook在進行有關操作時向《今日美國報》（USA TODAY）表示，《紐約郵報》的報道有待事實查核。Facebook當時沒禁止用戶分享報道，但將它標籤成有待第三方進行事實查核的消息。Twitter的做法則是阻止用家以《紐約郵報》報道的鏈結發推文，以及在私訊中發送鏈結。多爾西後來承認公司的做法不理想。

有份出席聽證會的除了朱克伯格，亦包括Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai），以及Twitter創辦人行政總裁多爾西（Jack Dorsey）。