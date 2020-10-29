三大科企首長出席參議院聽證會　共和黨議員質疑刻意壓制保守觀點

美國參議院商務、科學和運輸委員會10月28日召開聽證會，三大科技巨擘的行政總裁以視像形式出席。共和黨參議員指摘科企對審查社交媒體內容有雙重標準，對保守陣營有偏見。科企反駁指控，並承諾將避免平台被利用干預大選。

參議院就如何按照《通訊傳播正當行為法》第230條監管科企。法例保障公司避免因為用戶發布的內容負刑責。Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）、Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）指，網絡言論自由很重要，法例容許他們於保留言論自由和審查內容間取得平衡。

三間科企的行政總裁表示，將警惕外國勢力干預或因應選舉結果煽動暴力。他們指，已經採取行動發布有關投票的準確資訊，例如跟新聞機構合作。多爾西則指，Twitter和州選舉官員緊密合作，盡可能向用戶提供資訊。

共和黨議員質疑社交媒體刻意壓制保守、宗教和反墮胎的意見。對於Facebook和Twitter限制傳播《紐約郵報》有關民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子的醜聞，克魯茲（Ted Cruz）向多爾西發炮：「到底是誰選你出來，讓你負責控制哪些媒體可以報道，控制美國人可以聽見的內容？」參議員也指，社交媒體對伊朗、中國和否認大屠殺的內容有偏頗。

多爾西回應指，不相信Twitter可以影響選舉，因為平台只是其中一個資訊途徑。他指，大部份人看到的內容是根據演算法決定，並表態支持容許第三方指導人工智能系統如何決定顯示給用戶的內容。

民主黨議員則認為，聽證會是用來協助總統特朗普（Donald Trump）爭取連任。參議員夏茲（Brian Schatz）指，他沒有任何問題要問，形容聽證會「胡鬧」。