日本「大阪都構想」二度公投　票站調查結果：反對佔多數

日本大阪市11月1日二度舉行「大阪都構想」公民投票，贊成派在2015年首度公投以些微差距鎩羽，2020年捲土重來。不過根據日媒票站調查結果顯示，反對票佔多數，公投再度闖關失敗。投票結果料在午夜公布。

點票工作仍在持續。日本《朝日新聞》1日晚上進行的票站調查結果顯示，2749個有效答覆中，贊成「大阪都構想」的很多30來40歲的人，反對者很多是60多歲或以上的人。

推動這個計劃市長松井一郎屬日本維新會。他在大阪市一酒店與大阪府知事吉村洋文等出席記者會。松井一郎稱公投不通過因自己的力量不夠，他稱希望下一代努力。吉村洋文稱他尊重公投結果，不會就這個計劃發起挑戰。

●何謂「大阪都構想」

中央社11月1日綜合日本《朝日新聞》及《日本經濟新聞》等報道，廢除政令指定都市大阪市，仿照東京都23區的設計，將現行大阪市的24行政區，重新劃分為「淀川區」、「北區」、「中央區」及「天王寺區」4個特別區，就是所謂的「大阪都構想」。

一旦成功，大阪市一直以來負責的大型基礎設施維護等工作，將與大阪府整合；跟民眾生活息息相關的課題例如育兒及社福，未來將由特別區負責。

大阪市現在的24個行政區，屬於市政府的組織之一，各行政區長由市長派任；未來若設特別區，這種特別區地位等同市町村，屬於地方政府，區長由民眾直選，同時各特別區也會各自成立區議會。

特別區跟行政區雖然都叫區，但權限與角色大有不同。

基本上來說，大阪都構想跟東京都相似，但正式的名稱在公投通過後，並非直接稱呼「大阪都」，而是維持大阪府的名稱；如果要更名，就必須修法或是制定新法。

其他圖輯：Super Mario｜大阪環球影城任天堂世界明年春季開幕 園區圖曝光

+ 5 + 5 + 5

●2015年及2020年兩度公投

前大阪市長橋下徹曾在2015年舉辦過大阪都構想首次公投，結果是反對方以50.4%得票率，險勝贊成方的49.6%得票率，雙方得票差距僅1萬741票，橋下徹隨後宣布退出政壇。

2015年公投相當受到大阪民眾關注，投票率高達66.8%，比有時投票率會低於50%的大阪市議員選舉等選舉都來得高；但即便如此，仍有約三分之一的近70萬選民放棄投票。

雖然2015年首度公投未通過，但2019年4月全日本統一地方選舉時，主張大阪都構想的大阪維新會大勝，再度讓推動大阪都構想成為討論議題。

●正反立場差異

贊成派認為，大阪都構想可以解決大阪府與大阪市疊床架屋造成的浪費與低效率，有助整個大阪的發展。

反對派認為，大阪都構想在增加成本的同時，也無法確保充足財源，將降低服務民眾的品質；再者，一旦大阪都構想失敗，要重新回到現行制度將極為困難。

其他圖輯：【新冠肺炎】日本人湧上山郊遊兼避疫 大阪神戶露營場預約暴增

+ 2 + 2 + 2

●公投呈現大阪南北問題

從2015年公投結果可以看出，贊成大阪都構想的行政區，大多位於大阪市北部；反對的行政區則大多位於大阪市南部。

大阪市北部有許多商業區及繁華的市區，南部許多地方保留了古早街廓，因此有看法認為這顯示了南北生活水準差異的「大阪南北問題」。

不過，有著幽靜住宅區的天王寺區及阿倍野區，多數都反對大阪都構想；雖然這兩區位於南部，但高收入家庭比率較北區及中央區高，所以不能說生活水準的差異決定了贊成或反對。

●求變的年輕族群贊成比率高

2015年公投結果顯示，只要該地區20到39歲的人口比率愈高，贊成率也愈高；且該區的新移入人口數也跟贊成率有關，年輕且在大阪居住時間短的「新參者」較多贊成。

當地長期居住的高齡人士對「大阪市」的存在則無法割捨，這些人未來也會一直住在這裡，對於現在的行政區改制為特別區後，可能造成服務品質下降，心中憂慮較年輕世代來得強烈。

2020年公投增加了18歲及19歲擁有投票權的年輕人，讓投票總人數從2015年的210萬人，增加到223萬人，年輕世代的投票行為相當受到關注。

其他圖輯：日本東京迪士尼大阪環球影城休館 景點「空城計」罕見影像曝光

+ 7 + 7 + 7

●投票紙用記入非圈選

大阪都構想的投票紙最左方設有空白欄位，讓選民自行記入「贊成」或「反對」的漢字或平假名或片假名，並非用圈選的方式，且在欄位中記入其他文字將成廢票。

●防疫措施下投票

大阪市內各投票所為因應疫情，都採取相應的防疫措施。例如位於中央區的大阪市立玉造小學，在投票詢問處設有透明塑膠布幕，並在出入口放置消毒液；每一個填寫台都間隔一公尺，避免民眾密切接觸。

公投從日本時間上午7時開始在大阪市內365個投票所舉行，投票時間到晚間8時截止。