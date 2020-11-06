美國大選2020｜賓州點票今或有結果　拜登倘取勝　就等於當選總統

美國大選2020（US Election）尚有幾個州份沒完成點票，現任總統特朗普（Donald Trump）在東岸領先的數個州分與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）差距收窄。位於美國東北部的賓夕法尼亞州，本預期在當地時間6日完成點票，惟州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）5日下午表示，點票有望能5日晚上結束，這可說會提早公布美國大選的結果。

賓夕法尼亞州有20張選舉人票，如拜登在這州勝出，他將獲得273張選舉人票，超過當選所需的270張票，這相當於他在大選中獲勝。

倘賓夕法尼亞州由特朗普拿下，他將有234票，但仍未有當選所需270張選舉人票。他需在喬治亞、北卡、內華達以及亞利桑那州勝出，才有可能連任。

↓以下是一些州份最新點票進度及爭議：

威斯康星州（Wisconsin）：開票近尾聲，拜登領先特朗普0.6個百分點，20,534票，領先幅度小於1個百分點。特朗普陣營要求重新計票。

密歇根州（Michigan）：開票近尾聲，拜登領先特朗普近3個百分點，146,896票。特朗普陣營要求停止計票，州法院拒絕。

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）：點票進行中，約開出94%，特朗普領先拜登0.9個百分點，58,286票。郵寄票截止日為11月6日。特朗普陣營提停止計票。

內華達州（Nevada）：點票進行中，約開出89%，拜登領先特朗普0.9個百分點，11,438票，郵寄投票截止日為11月10日，特朗普陣營將提選舉舞弊訴訟。

喬治亞州（Georgia）：開票進行中，約開出98%，特朗普領先拜登不到0.1個百分點，3,486票，特朗普陣營提停止計票。

亞利桑那州（Arizona）：開票進行中，約開出88%，拜登領先特朗普，57,844票，霍士新聞（Fox News）和美聯社（AP）預測拜登勝選。