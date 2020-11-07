美國大選2020｜特朗普兩兒子批評共和黨「為何不支持父親」

隨着美國大選2020點票持續，拜登（Joe Biden）與特朗普（Donald Trump）的票數差距愈來愈少，甚至在關鍵州份遭拜登反超前。特朗普的兩名兒子先後在Twitter上發帖，指責共和黨為何不公開支持特朗普，譴責民主黨選票「造假」。

圖為特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）在Tｗitter上批評為何共和黨人不支持父親特朗普。（Twitter@Donald Trump Jr.截圖）

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）在Twitter上批評共和黨軟弱，又指準備在2024年代表共和黨出選的人現時無任何舉動，令人驚訝。

小特朗普稱現在是大好時機，顯示他們願意及能夠為共和黨而戰，但他們在有如暴徒的傳媒面前表現退縮。小特朗普又呼籲支持者毋須擔心，因為父親不會輕言放棄。

弟弟埃里克（Eric Trump）在另一篇帖文中，質問共和黨身在何處，又說共和黨人要有腰骨，打擊選舉欺詐，選民不會忘記共和黨人懦弱的表現。

特朗普接連數天指責民主黨選舉舞弊，要求停止點票，但無法給出有力證據。部分由共和黨控制的州份，反駁指點票過程不存在問題。在大選後的數天，少有共和黨員和應特朗普的質疑。

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在特朗普兩名兒子帖文後，有共和黨員在Twitter上帖文，未知是否回應兩人的批評。前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）表示特朗普帶領共和黨在參眾議院及州議會的勝利，因此美國人應有透明度和公平的選舉，遵守法律，堅信將會贏得真相。

其他如參議員斯科特（Rick Scott）、科頓（Tom Cotton）等亦提出支持特朗普，但同表示要計算所有「合法的」選票。