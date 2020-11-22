【新冠肺炎】美國FDA批出緊急使用授權再生元雞尾酒抗體療法

美國食品和藥物管理局（FDA）11月21日向再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals）批出緊急使用授權，容許公司研製的「抗體雞尾酒」療法治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

美國再生元製藥公司10月7日稱已為其治療新冠肺炎的混合藥物REGN-COV2，向FDA申請緊急使用授權，FDA在11月21日批出有關授權。REGN-COV2正是之前美國總統特朗普（Donald Trump）確診後，接受抗體療法時的藥物。

再生元製藥公司21日指出，門診試驗的臨床證據表明，在診斷後早期給予尚未表現出自身免疫反應或高病毒載量的患者，如REGEN-COV2這種單克隆抗體（monoclonal antibodies）藥物，會帶來最大益處。

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這種「抗體雞尾酒」療法是稱為單克隆抗體一類藥物的一部分，單克隆抗體會模仿身體的自然保護機制，加速生產抗體，以防止感染病毒。

FDA指出，單克隆抗體應與單株抗體casirivimab和imdevimab一起使用治療，以治療出現輕度至中度新冠肺炎症狀的成年人，以及對新冠病毒檢測呈陽性反應、且有機會發展為嚴重症狀的高風險兒童患者。這亦包括那些65歲或以上，或是有某些慢性疾病的人。

再生元製藥公司預計，11月底將為大約8萬名患者準備好以REGEN-COV2治療，到1月第一周大約增至20萬患者，1月底則相信總共有30萬患者接受REGEN-COV2治療。