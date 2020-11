俄艦驅逐美國「麥凱恩號」警告或衝撞　第七艦隊否認被威脅

俄羅斯國防部11月24日稱一艘美國軍艦當天在遠東地區闖入俄羅斯領海,被俄方軍艦驅離,俄方曾威脅採取衝撞的行動。美國不認為軍艦入侵俄領海,亦一向不承認這片水域屬俄羅斯所有。

俄國防部當天稱美國海軍「麥凱恩號」(USS John S. McCain)驅逐艦在俄遠東地區彼得大帝灣海域闖入俄方領海2公里,被一直監視它的俄軍「維諾格拉多夫海軍上將號」(Admiral Vinogradov)反潛驅逐艦攔截。

俄艦曾對美艦警告:「可能在迫使入侵者離開該區時採取衝撞的方式」(potential of resorting to ramming to force the trespasser out of the territory)。美艦立即改變航線,駛向公海,且未再次企圖進入俄方領海。

美國第七艦隊24日發聲明否認俄羅斯就驅離美艦所作之威脅。

美國軍艦駛經的海參崴(Vladivostok)位於彼得大帝灣(Peter the Great Bay),後者是日本海最大的海灣,也是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。美國不承認俄羅斯聲稱的領海範圍,即大於國際法所規定的、每個國家領海寬度為從領海基線量起不超過12海里,並認為彼得大帝灣是蘇聯1984年非法佔領所得。美國在聲明指出,「麥凱恩號」是在國際水壇域航行。