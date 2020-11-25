俄艦驅逐美國「麥凱恩號」警告或衝撞　第七艦隊否認被威脅

俄羅斯國防部11月24日稱一艘美國軍艦當天在遠東地區闖入俄羅斯領海，被俄方軍艦驅離，俄方曾威脅採取衝撞的行動。美國不認為軍艦入侵俄領海，亦一向不承認這片水域屬俄羅斯所有。

俄國防部當天稱美國海軍「麥凱恩號」（USS John S. McCain）驅逐艦在俄遠東地區彼得大帝灣海域闖入俄方領海2公里，被一直監視它的俄軍「維諾格拉多夫海軍上將號」（Admiral Vinogradov）反潛驅逐艦攔截。

俄艦曾對美艦警告：「可能在迫使入侵者離開該區時採取衝撞的方式」（potential of resorting to ramming to force the trespasser out of the territory）。美艦立即改變航線，駛向公海，且未再次企圖進入俄方領海。

美國第七艦隊24日發聲明否認俄羅斯就驅離美艦所作之威脅。

美國軍艦駛經的海參崴（Vladivostok）位於彼得大帝灣（Peter the Great Bay），後者是日本海最大的海灣，也是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。美國不承認俄羅斯聲稱的領海範圍，即大於國際法所規定的、每個國家領海寬度為從領海基線量起不超過12海里，並認為彼得大帝灣是蘇聯1984年非法佔領所得。美國在聲明指出，「麥凱恩號」是在國際水壇域航行。