【新冠肺炎】英國封城樓市交投更活躍？趕在印花稅寬免期滿前成交

英國面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、英國脫歐過渡期將完結、新一波疫情導致政府下令「封城」，然而國內樓市買氣仍甚佳，需求持續上升，政府部門公布最新數字顯示，9月英國物業成交價創新高。

英國家統計局（ONS）11月18日發布的最新數據，確認英國樓價已破紀錄的事實，出乎放貸商、物業網站及地產經紀所料。

ONS公布的數字顯示，英國9月物業成交價升至24.5萬鎊（約2,526,780港元）的歷史新高。這個4.7%的按年升幅，是2017年10月以來最大的。倫敦物業的售價亦為全國平均值差不多2倍，以及英格蘭東北部平均值的3倍。

交投活躍對有心買或賣樓者都是好事，但物業平均價格已有回落的情況。英國物業網站Rightmove在16日稱，雖然9月獲批按揭宗數仍是2007年來最多，但11月在市場放售的物業平均價較10月下降0.5%，或1,505鎊。

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這一波買樓潮可追溯至7月時，政府宣布寬限英格蘭及北愛爾蘭印花稅的措施，在2021年4月完成交易、價值不過50萬鎊的物業可豁免交稅。

3月新措施未實行時，買家因須在買樓後14天付印花稅，而疫情導致很多人失業或停工，根本無法負擔這樣一次過地付稅。政策公布後，相關網站及地產經紀都收到大量查詢。

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雅虎財經引述專家稱，買樓潮熱度預期會在買家及賣家預料趕不及期限後減退。名為TwentyCi的顧問公司估計，多達32.5萬名買家將未能趕及限期前完成交易。

文中亦指出，更廣泛的經濟放緩亦預期最終會蔓延至有所冷卻的樓市。也有人希望趕在優惠措施未完結前、在可接受的減價情況下，盡快將物業脫手，所以部分物業在成交活躍時價格反而下降。不過亦有一些地產經紀稱，由於新冠肺炎疫苗快將面市，亦令市場變得樂觀。

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