新冠肺炎丨點名「中俄伊朝」美國前高官稱4國圖竊疫苗知識產權

美國國土安全部（Homeland Security）網絡安全與基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）前局長克雷布斯（Chris Krebs）12月6日稱中國、俄羅斯等對手已試圖竊取與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗相關的知識產權。

11月遭美國總統特朗普（Donald Trump）解僱的克雷布斯接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時稱：「四個大國，俄羅斯、中國、伊朗及朝鮮某程度上已在進行刺探或間諜活動，嘗試取得與疫苗相關的知識產權。」

圖為10月19日美國國土安全部網絡安全與基礎設施安全局時任局長克雷布斯出席參議院軍事委員會聽證會。（Getty）

克雷布斯稱：「CISA已在仔細思考的不單是疫苗研發商、還有它們整個供應鏈、以及嘗試找出那些關鍵的弱點。」

他稱，上述提及的單位、分銷渠道以及公共衛生機構，都是國家情報界以及私營企業須繼續提供網絡安全支援的部分。

IBM的安全團隊12月3日公布，團隊發現一個全球性網絡釣魚（phishing）組織，它針對與運送疫苗冷凍鏈有關的機構。

IBM在一個博客網誌中指出，這種活動在9月已開始，在6個國家出現，目標包括與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）轄下「冷凍供應鏈設備最佳化平台」（CCEOP）有關的機構。